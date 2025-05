Tom Hanks, diCaprio, Obama: In Deutschland gebaute Megayacht der Stars liegt im Hafen von Palma

Die spektakuläre Megayacht "Rising Sun" des Musik- und Filmproduzenten David Geffen liegt seit Donnerstag im Club de Mar von Palma de Mallorca. Ihre Besuche auf der Insel sind jeden Sommer üblich, insbesondere entlang der Küste der Serra de Tramuntana, wo sie häufig vor Anker gegangen ist. Eine Küstenlandschaft, die zahlreiche Stars bewundern konnten, die die Einrichtungen an Bord genossen haben.

Bruce Springsteen, Mariah Carey, Leonardo di Caprio, Tom Hanks, die Moderatorin Oprah Winfrey und die Kardashian-Schwestern gehören neben anderen Stars aus der Musik- und Filmwelt zu den Gästen, zu denen auch der ehemalige US-Präsident Barack Obama und die Prinzessin von York zählen.

Die "Rising Sun" wurde 2005 in Deutschland von der renommierten Spezialwerft Lürssen in Bremen nach einem Entwurf von Jon Bannenberg für den CEO der Oracle Corporation, Larry Ellison, für mehr als 300 Millionen Euro gebaut. Seitdem hat sie mit ihren luxuriösen fünf Decks und einer Fläche von 8000 Quadratmetern die Bewunderung der elitärsten Kreise der Super-Luxus-Yachtbranche geweckt. Derzeit ist sie die sechstgrößte Yacht der Welt und die größte in Privatbesitz.

Geräumig und schnell

An Bord und in einem raffinierten, zeitgenössischen Ambiente verfügt sie über einen Kinosaal, einen Weinkeller, einen Beach Club auf Teakdecks, einen Swimmingpool, ein Spa, eine Sauna und einen Fitnessraum, Whirlpools und einen Basketballplatz, der sich in einen Hubschrauberlandeplatz verwandeln lässt. Außerdem verfügt sie über eine Garage für eine Flotte von Freizeit- und Wassersportbooten.

Ein weiterer Aspekt, der ihr einen besonderen Charakter verleiht, ist ihr Antrieb mit einer Leistung von 50.000 PS, der von vier Propellern für eine hohe Geschwindigkeit von 28 Knoten angetrieben wird. Eine Eigenschaft, die es ihr ermöglicht, Kreuzfahrten in kürzerer Zeit zurückzulegen. Ungewöhnlich für eine Megayacht, die mit einem raffinierten, verglasten und aerodynamischen Außendesign daherkommt. Außerdem verfügt sie über ein automatisiertes Ankersystem ohne Schwankungen.