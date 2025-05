Deutscher außer Rand und Band kracht mit geklautem Lieferwagen gegen Betonpfeiler

Mit auf dem Rücken gefesselten Händen endete am Freitag ein unrühmlicher Ausflug eines deutschen Urlaubers in einem geklauten Lieferwagen auf Mallorca. Der Mann mittleren Alters soll gegen 7.30 Uhr morgens im Großmarkt Mercapalma in der Inselhauptstadt Palma ein Fahrzeug gestohlen und anschließend eine Spur der Verwüstung zurückgelassen haben.

Nach dem mutmaßlichen Diebstahl sei der Deutsche zunächst in Schlangenlinien durch die Landeshauptstadt gefahren, meldete die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora". Einmal auf der Ringautobahn angekommen, bog er auf die Landstraße in Richtung Bunyola ab. In dem Bergdorf war dann abrupt Endstation: An der Durchgangsstraße Passeig Antoni Estarellas steuerte der Mallorca-Besucher das Fahrzeug gegen einen Betonpfeiler. Der Aufprall war derart heftig, dass der massive Pfeiler zu kippen drohte. Ans Aufgeben dachte der Deutsche aber noch nicht, Augenzeugenberichten zufolge trat er zu Fuß die Flucht an. Inzwischen hatte sich der Husarenritt des Gastes aus Alemania bis zur Polizei herumgesprochen. Mehrere Einheiten der örtlichen Polizei Bunyola und des Zivilschutzes nahmen umgehend die Verfolgung auf. Nicht weit vom Unfallort entfernt, nahe dem ehemaligen Restaurant Can Penasso, endete schließlich die Verfolgungsjagd. Von einer Festnahme wollte sich der deutsche Urlauber aber noch immer nicht so recht überzeugen lassen. Augenzeugen zufolge zeigte er sich gegenüber den Beamten "extrem aggressiv" und leistete heftigen Widerstand. Der Mann soll nur mit einer kurzen Hose bekleidet unterwegs gewesen sein. Aufgrund seines aggressiven und aufgewühlten Verhaltens gehen die Ermittler bislang davon aus, dass der Deutsche unter dem Einfluss von Drogen stand. Gegenüber den Polizisten soll er ausgesagt haben, dass ihm "jemand Drogen ins Getränk gemischt" habe. Die Nacht zuvor will er an der Playa de Palma ausgiebig gefeiert haben. Die Beamten nahmen den mit Kabelbindern fixierten Urlauber mit auf die Wache. Er soll in den nächsten Stunden einem Haftrichter vorgeführt werden.