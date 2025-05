Deutsches Urlauberpärchen beim Betrachten des Sonnenaufgangs am Strand bestohlen. Täter entschwand im Meer

In diesen Tagen geht auf Mallorca die Sonne gegen 6.20 Uhr auf. Am Strand von der Playa de Palma, unweit der beliebten Amüsiermeile, wollte ein Paar, sitzend im Sand, den Sonnenaufgang erleben. So war das Duo aus Deutschland bereits um 6 Uhr im Morgengrauen ans Wasser gegangen. Es waren die letzten Stunden vor dem Abflug zurück in die Heimat, bevor dort der Alltag wieder losgehen sollte.

Doch was als Romantik pur gedacht war, entpuppte sich als Horror. Während das Paar die anbahnende Röte am östlichen Himmel über dem Meer bewunderte, robbte sich von hinten im Sand ein Mann an die Urlauber heran und entriss ihnen die Wertsachen.

Der Täter hatte indes nicht gewusst, dass er bei seinem Tun just in jenem Moment in das Blickfeld zweier Polizeibeamte in Zivil geriet. Sie stellten ihm nach und versuchten hin zu stoppen. Als der Dieb keinen Ausweg mehr sah, entledigte er sich eines Teils der gestohlenen Gegenstände und sprang ins Wasser. Schwimmend im Meer entschwand er und entkam.

Nächtlicher Polizeieinsatz an der Playa de Palma (Archivfoto). Foto: Alejandro Sepúlveda

Vorerst. Denn für die beiden Polizisten war der Kriminelle ein alter Bekannter. Der aus Nordafrika stammende Mann wurde Stunden später in einem Wohnviertel in Palma gestellt und wegen Diebstahls festgenommen.

Warum nächtens am Strand Vorsicht angeraten ist

Die beiden Ordnungshüter waren nach Angaben aus dem Polizeibericht just an jenem Morgen zur Stelle, um Delikte dieser Art zu unterbinden. Es ist in der Vergangenheit auch immer wieder vorgekommen, dass Liebespaare, die sich nachts oder im Morgengrauen am Strand vergnügen, zu Opfern von Kriminellen werden. Der Schutz der Dunkelheit für die amourösen Abenteuer spielt häufig auch kriminellen Hasardeuren in die Hände.

Wie die Polizei an diesem Samstag berichtete, erhielt das betroffene Paar Teile seines Eigentums bereits am Strand zurück. Der Fall hatte sich bereits am vergangene Sonntag zugetragen. Neben dem Schrecken mussten die beiden Deutschen ihre letzten Stunden auf Mallorca auch noch für eine Anzeige auf der Polizeiwache zubringen. Nichts Neues unter der Sonne. Alles unschöne Dinge, wie sie sich immer wieder auf Mallorca abspielen.