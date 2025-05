Palmas Wohnzimmer wohltemperiert: Herrlichstes Wetter macht das Wochenende zum Fest. Noch …

Schon am Samstagmorgen um 9 Uhr hat das Thermometer auf Mallorca 22 Grad angezeigt. Und als Höchstwerte waren für den ersten Tag des Wochenendes 28 Grad angegeben. Das ist zwar für die Jahreszeit ein bisschen zu warm, aber weit entfernt von der Hitzewelle mit Werten deutlich über der 30-Grad-Marke, wie sie derzeit in Teilen auf der Iberischen Halbinsel wütet.

Dass insbesondere Palma seinen Besuchern (und Einwohnern) derzeit perfekte Wetterbedingungen bietet, zeigte sich insbesondere im „Wohnzimmer“ der Stadt. Gemeint ist damit die Flaniermeile, der mit Platanen gesäumte Borne im Herzen der Altstadt. Dort ließ es sich mittags herrlich aushalten. Nur mit leichter Sommerbekleidung angetan, spazierten die Menschen durch den Schatten der Laubbäume oder bevölkerten die Sitzbänke und Cafés. Es herrschte die Leichtigkeit des Sommers, auch wenn er offiziell noch gar nicht begonnen hat, und ohne das Empfinden von lästiger Hitze. Sprich, es war einfach herrlich warm, und die milde Brise vom Meer umfächelte Wangen wie Waden sowie viel nackte Haut auf Armen, Beinen, Rücken. Ein regelrechtes Entzücken.

Unter diesem strahlend blauen Himmel war indes nicht jedem nach maßvollem Schreiten, Eis lecken und Kaffee goutieren zumute. MM-Redakteur Dominik Sarota etwa nutzte den Tag für eine Verabredung mit dem deutschen Schauspieler Martin Semmelrogge und dem früheren Sportmoderator Jörg Dahlmann zum Padel spielen. Sportlich, sportlich, der Kollege.

Dahlmann (v.l.), Semmelrogge und Sarota mit Begleiterinnen beim Padel. Foto: privat

MM-Redakteur Gabriel Wolenik nutze den Tag zum Einkaufen. Der respektable Umweltaktivist deckte sich auf dem Bio-Markt auf der Plaza Patines mit Früchten und Gemüse aus nachhaltiger, lokaler Produktion ein. Im Angebot waren unter anderem Grapefruit, Aprikosen, Zitronen, Äpfel und Rote Beete. „Der Markt war gut besucht, und die Stände hatten Zelte aufgebaut, um die Temperatur ein wenig zu regulieren", sagte Wolenik.

Wolenik auf dem Bio-Wochenmarkt in Palma. Foto: privat

Carpe diem: Der Kulturredakteur vom Mallorca Magazin, Martin Breuninger, wusste den Tag

auf seiner Finca im Inselinnern mit Gartenarbeit auszufüllen. Er erfreute sich an der Stille der Natur, dem Sonnenschein, dem Herumtollen seiner Hunden und der blühenden Farbenpracht seiner Bougainvilleen. Was will man mehr?!

Blühende Farbenpracht im Garten von Martin Breuninger. Foto: privat

Die weiteren Aussichten

Für den Sonntag sind bei strahlendem Sonnenschein ebenfalls sommerliche Temperaturen vorhergesagt. Sie sollen in Palma auf Höchstwerte bis 29 Grad, am Montag sogar bis 30 Grad steigen. In der Inselmitte kann es durchaus noch heißer werden. Für Dienstag sind dann wolkige Abschnitte angekündigt, bei gleichbleibenden Temperaturen. Wolken und Hitze: Alte Inselkenner wissen: Das kann sich dann ganz unangenehm schwül anfühlen.