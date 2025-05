Brennendes Auto vor der Ankunftsterminal am Flughafen von Palma de Mallorca

Ein Kleinbus für den Personentransport ist am frühen Samstagnachmittag auf dem Parkplatz des Ankunftsterminals des Flughafens von Mallorca vollständig ausgebrannt. Der Vorfall hat bei Passagieren und Mitarbeitern von Son Sant Joan große Aufregung ausgelöst. Glücklicherweise gab es keine Personenschäden zu beklagen. Über die Ursache des Brandes war zunächst nicht bekannt.

Seit wenigen Monaten stehen an der Stelle, wo das Auto brannte, Kleintransporter für in Gruppen reisende Urlauber. Früher durften dort gewöhnliche Reisebusse parken. Auf der anderen Seite befindet sich die regulären Taxis. Derzeit finden am Airport auch Umbauarbeiten statt.

Nach Angaben von mit dem Fall vertrauten Quellen brach das Feuer aus unbekannten Gründen vor dem Ausgang 6 in einem Bereich aus, in dem sich Baumaterialien befanden. Die Flammen griffen auf den nächstgelegenen Personentransportwagen über, der ebenfalls in Brand geriet. Mehrere Zeugen alarmierten sofort die Rettungsdienste.

Foto: Ultima Hora

Innerhalb weniger Minuten traf eine Einheit der Feuerwehr des Flughafens Palma ein und löschte die Flammen. Das betroffene Fahrzeug wurde vollständig zerstört. Das Fahrzeug, das direkt daneben stand, blieb wie durch ein Wunder verschont. Auch die übrigen Busse, die sich in unmittelbarer Nähe befanden, blieben unversehrt. Das Ereignis hat bei den Hunderten von Touristen, die gerade auf der Insel gelandet waren, um ihren Urlaub zu genießen, großen Eindruck hinterlassen.

