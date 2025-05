Tragischer Vorfall an Bord – Lkw-Fahrer auf Mallorca-Fähre tot aufgefunden

Alles andere als Routine haben die Mitarbeiter der Baleària-Fähre, die Mallorca mit Menorca und Barcelona verbindet, an diesem Samstagmorgen erlebt. Sie stießen nach der Ankunft in Ciutadella auf eine verschlossene Kabine. Als die Tür geöffnet wurde, entdeckte das Fährenteam den leblosen Körper eines Mannes. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen 58-jährigen spanischen Lastwagenfahrer.

Die Crew war aufmerksam geworden, weil der Gast, der in der Kabine übernachtet hatte, sie trotz mehrfacher Aufforderungen nicht verließ. Beim Betreten des Raumes fanden sie den nicht mehr ansprechbaren Passagier vor. Ein sofort herbeigerufener Rettungswagen des Notdienstes 061 konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Der Lastwagenfahrer war offenbar bereits vor mehreren Stunden verstorben.

Obduktion angeordnet

Nach ersten Erkenntnissen gab es keine Hinweise auf Fremdeinwirkung. Die Ermittler gehen derzeit von einem natürlichen Tod auf See aus. Eine abschließende Klärung soll jedoch die angeordnete Obduktion bringen.

Der Vorfall hatte sich an Bord der Fähre „Martín i Soler“ zugetragen, einem Schiff der Reederei Baleària, das die Strecke zwischen Barcelona und Menorca bedient, mit Zwischenstopp in Alcúdia. Das Schiff legte kurz vor 7 Uhr morgens im neuen Hafen von Ciutadella, Son Blanc, an.