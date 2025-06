Tierschutz auf Mallorca: Demo gegen Horrorstall bei Llucmajor

Tierschützer am vergangenen Samstag auf dem Rathausplatz von Llucmajor | Foto: Assumpta Bassa

Der Ort Llucmajor im Süden Mallorcas kennt viele Düfte – den von frisch gebackenen Ensaimadas etwa oder von Mandelblüten im Frühjahr. Doch was Anwohner seit Jahren die Luft abschnürt, ist weniger poetisch: Aus einer nahegelegenen Geflügelfarm weht der Gestank von Fäkalien, toten Tieren und verwesendem Futter über die Felder. Seit mehr als fünf Jahren, so berichten Anwohner, sei die Belastung kaum noch erträglich. Doch erst in dieser Woche ist der Skandal wirklich öffentlich geworden – mit Bildern, die kaum zu ertragen sind: blutige, verdreckte Käfige, verwesende Kadaver, Tiere mit offenen Wunden. Veröffentlicht hat sie der Verein Satya Animal, der seither die Schließung der Farm fordert. Und er steht damit nicht allein.