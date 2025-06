Radfahrer begrapscht Frauen in Palma – Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Die spanische Nationalpolizei hat in Palma de Mallorca einen mutmaßlichen Sexualstraftäter festgenommen, der über Wochen hinweg junge Frauen auf offener Straße belästigt haben soll. Der Verdächtige, ein 25-jähriger Kolumbianer, war stets mit dem Fahrrad unterwegs, wenn er sich seinen Opfern näherte, sie begrapschte und anschließend flüchtete. Laut Polizei wird ihm etwa ein Dutzend Übergriffe in denselben Stadtvierteln zur Last gelegt.

Die Beamten fassten den Mann am Donnerstagnachmittag im Stadtteil Foners. Er war gerade auf dem Heimweg von der Arbeit, als ihn Zivilpolizisten auf Grundlage eines detaillierten Täterprofils und mehrerer Fotos identifizierten. Ein entscheidender Hinweis kam von einer Betroffenen, die den Angreifer nach einem Übergriff mit dem Handy filmte und das Video in sozialen Netzwerken veröffentlichte. Gestern wurde der Tatverdächtige einem Haftrichter vorgeführt. Die zuständige Richterin ordnete seine Freilassung unter Auflagen an – unter anderem darf er sich den Opfern nicht nähern.

Wiederholte Übergriffe im selben Viertel

Die ersten Anzeigen gingen vor einigen Wochen bei der Spezialabteilung für Familie und Frauen (UFAM) der Polizei ein. Mehrere junge Frauen meldeten ähnliche Tathergänge: Der Mann näherte sich ihnen mit dem Fahrrad, griff ihnen an Brust oder Gesäß, und fuhr dann rasch weiter. Meist trug er dabei Teile einer Firmenuniform, die später bei der Identifizierung half. Die Polizei richtete daraufhin eine Sonderermittlung ein, bei der gezielt in den betroffenen Vierteln Streifen postiert wurden.

Laut Ermittlern wird dem Verdächtigen neben den Übergriffen auf der Straße auch ein Vorfall vorgeworfen, der sich im Eingangsbereich eines Wohnhauses ereignete. Dort soll er zwei Frauen überrascht haben, als sie das Gebäude betraten, sie berührt und anschließend ebenfalls mit dem Fahrrad die Flucht ergriffen haben.

Videoaufnahme bringt entscheidenden Hinweis

Der Durchbruch in den Ermittlungen kam durch das Video einer Betroffenen, die den Täter nicht nur ansprach, sondern auch filmte. Das Material zeigte deutlich das Gesicht und die Kleidung des Mannes. Dank der Veröffentlichung in sozialen Medien konnte die Polizei die Hinweise verdichten. Nach seiner Festnahme wurde der 25-Jährige zunächst zur Wache gebracht und am Freitag dem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei prüft nun, ob der Mann für weitere, bislang nicht gemeldete Taten in Frage kommt.