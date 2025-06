Mallorca-Urlauber genervt: Schon wieder neue und längere Wege am Flughafen

Wer in diesen Tagen von oder nach Mallorca fliegt, kann am Airport starke Nerven gebrauchen. Wegen der – schon seit Monaten andauernden – Bauarbeiten müssen Passagiere erneut längere Fußwege auf sich nehmen. Zudem hat sich der Weg vom Terminal C zum Ausgang und den Kofferbändern in diesen Tagen erneut gänzlich geändert. MM ist den Weg abgelaufen.

Nach der Landung am Flughafen von Palma de Mallorca laufen deutsche Urlauber und Reisende von Terminal C in die zentrale Verteilerhalle. An dieser Stelle finden Reisende am Mallorca-Airport auch einen neuen Souvenir-Laden, in dem es Geschenkartikel und andere Mitbringsel, Kleidung sowie Fußball-Merch zu kaufen gibt sowie die größte McDonald's-Filiale Europas. Dort gibt es nun eine neue Beschilderung, an der sich der Weg teilt. Je nachdem, zu welchem Kofferband man muss, geht man rechts oder links entlang.

In der Verteilerhalle gibt es nun auch einen neuen Laden mit Souvenirs und Fußball-Merch. Je nachdem, zu welchem Kofferband Reisende müssen, führen die neuen Wege jetzt links oder rechts entlang. Foto: my

Die Kofferbänder mit den Nummern 1 bis 11 führen rechts, 12 bis 19 links herum. Vor der Teilung des Weges sind auch neue Monitore eingerichtet worden, an denen Passagiere die ihren Flügen entsprechenden Kofferbänder einsehen können. Wer nur mit Handgepäck reist, wählt den rechten Weg in Richtung "Salida". Danach geht der Fußmarsch weiter und führt neuerdings durch einen ganz anderen Teil des Flughafens. Über ein Treppenhaus samt Rolltreppen werden Reisende ins untere Stockwerk geführt. Der Weg endet an den Kofferbändern und ist gut ausgeschildert.

Schon seit Monaten gleicht der Flughafen von Palma de Mallorca einer einzigen Baustelle. Immer wieder werden die gewohnten Wege für Fluggäste geändert, oft müssen sie längere und umständlichere Strecken auf sich nehmen. Das gilt gleichermaßen für die An- und Abreise am Airport. Auch ist der neue Duty-Free-Bereich vor kurzen in Betrieb genommen worden.