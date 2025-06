Drama im Urlaub: Kind gerät mit Arm in Ansaugrohr von Hotelpool auf Mallorca

Schreck in Can Picafort. Am Sonntag wurden die Feuerwehr von Mallorca und der Rettungsdienst SAMU 061 zu einem Hotel in dem Ferienort im Norden der Insel gerufen, weil dort ein in einem Hotelpool befindlicher vierjähriger Junge in ein Ansaugrohr geraten war. Dort konnte er sich allein nicht mehr befreien.

Die Notfallteams trafen sofort ein und handelten schnell, um das Kind in Begleitung seiner Familie und des Hotelpersonals zu beruhigen. Anschließend befreiten sie den Arm des Opfers. Danach untersuchte das medizinische Personal von SAMU 061 die Gliedmaßen des Minderjährigen und stellten fest, dass er glücklicherweise keine ernsthaften Verletzungen an seinem rechten Arm erlitten hatte. Ähnliche Nachrichten Blutiges Drama: Achtjähriger rennt in Hotel in Ferienort auf Mallorca durch Glasscheibe und verletzt sich schwer Es gab schon tödliche Fälle Swimmingpools sind mitunter alles andere als gefährlich. In der Vergangenheit hatte es sogar Todesfälle gegeben, wenn Kinder oder sogar Erwachsene in Ansaugvorrichtungen geraten waren. Normalerweise muss ein Ansaugrohr mit einem Gitter versehen sein. Dies war am Sonntag jedoch offenbar nicht der Fall. Can Picafort ist ein vor allem bei Deutschen äußerst beliebter Badeort auf der Insel. Hier beginnt der kilometerlange Muro-Strand, Touristen wohnen in zahlreichen Urlauberhotels von der mittleren bis zur höheren Preisklasse.