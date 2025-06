Nach 30-Grad-Hitze Anfang Juni auf Mallorca: An diesem Tag wird es wieder deutlich frischer

Der vorgezogene Sommer geht auf Mallorca nach nur zwei Tagen wieder zu Ende. Nach Temperaturen über 30 Grad am Sonntag und Montag pendelt sich das Quecksilber bereits am Mittwoch wieder auf nur noch 25 Grad ein. Nachts wird die 20-Grad-Marke wieder deutlich unterschritten. Erst zum Wochenende steigen die Werte wieder auf über 25 Grad.

Am Sonntag war es im Weinort Binissalem mit 33,5 Grad am wärmsten. Knapp dahinter folgen Llucmajor mit 33,4 Grad und Sineu mit 33,3 Grad. Das Meerwasser ist noch relativ frisch: 23 Grad ist es derzeit an der Cala Major kühl, mit nur 22 Grad muss man sich an der Playa de Palma begnügen.

Es bleibt weitgehend sonnig

Die Sonne scheint auch bei den erwarteten niedrigeren Temperaturen fast ungetrübt vom Himmel. Nur ab und zu sind hohe Wolken zu sehen. Die Sonnenbrand-Gefahr ist bereits jetzt hoch, sodass es empfehlenswert, sich am Strand vor allem im Schatten aufzuhalten.

Temperaturen über 30 Grad sind Ende Mai und Anfang Juni eher selten. Angesichts der Klimaerwärmung gilt dies jedoch nicht mehr unbedingt – auch für das Meer. Das war im Frühling bereits so warm wie ganz selten seit dem Beginn von Temperaturaufzeichnungen.