Nach Unfall und Fahrerflucht: 71-Jähriger erliegt auf Mallorca seinen Verletzungen

Ein 71-jähriger Mann ist nach einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht auf Mallorca seinen schweren Verletzungen erlegen. Der Rentner war am vergangenen Samstag auf der Avinguda General Luque in Inca von einem Auto erfasst worden, als er einen Zebrastreifen überquerte.

Nach Angaben der Guardia Civil soll ein grauer Seat Ibiza älteren Baujahrs mit hoher Geschwindigkeit den Fußgänger überrollt haben. Anschließend habe der Fahrer den schwer verletzten Mann auf der Straße liegend zurückgelassen und Unfallflucht begangen, meldet die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora". Rettungskräfte versorgten das Opfer noch am Unfallort und brachten es in kritischem Zustand ins Großklinikum Son Espases in Palma.

Trotz intensiver medizinischer Behandlung erlag der 71-Jährige am Montag seinen Verletzungen. Die Ärzte konnten nichts mehr für ihn tun.

Die Polizei hatte unmittelbar nach dem Unfall eine Fahndung nach dem flüchtigen Fahrer eingeleitet. Dabei werteten die Ermittler auch Überwachungskameras aus der Umgebung aus. Der mutmaßliche Unfallverursacher konnte kurze Zeit später identifiziert und festgenommen werden. Ein vor Ort durchgeführter Alkohol- oder Drogentest fiel negativ aus.

Zunächst lautete die Anklage auf fahrlässige Körperverletzung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Nach dem Tod des Opfers, mutmaßt die Zeitung, könnten sich die Vorwürfe jedoch verschärfen. Der Unfall ereignete sich auf einer der Hauptverkehrsstraßen Incas. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen der Tat dauern noch an.