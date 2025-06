Wachmann schützt Frau im Hotel: Eindringlinge schlagen ihm den Kiefer ein

Sein Einsatz brachte ihm Lob und Anerkennung – und einen gebrochenen Kiefer: Ein Sicherheitsmann eines Hotels in Calvià auf Mallorca ist in der Nacht zum Montag schwer verletzt worden, als er eine junge Urlauberin vor drei mutmaßlichen Angreifern zu schützen suchte. Nach Angaben der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" ereignete sich der Vorfall, als die drei Männer gewaltsam in das Zimmer der Frau einzudringen versuchten.

Der Guardia Civil zufolge waren die mutmaßlichen Aggressoren keine Hotelgäste. Sie sollen in den frühen Morgenstunden versucht haben, unbefugt in das Hotel und das Zimmer der Frau zu gelangen. Der Wachmann habe die mögliche Gefahrenlage erkannt und sich den Eindringlingen in den Weg gestellt. Ähnliche Nachrichten Zeche geprellt: Urlauber flüchten von Kreuzfahrtschiff und hinterlassen 3200 Euro Schulden Mehr ähnliche Nachrichten Daraufhin soll einer der Männer dem Sicherheitsbediensteten einen heftigen Faustschlag ins Gesicht versetzt haben. Der Mann erlitt dabei einen Kieferbruch und verlor mehrere Zähne. Die drei Angreifer ergriffen anschließend die Flucht. Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung nach dem Trio ein, in deren Rahmen auch umliegende Hotels durchsucht wurden. Dabei soll der mutmaßliche Haupttäter in einem nahegelegenen Hotel identifiziert worden sein. Beamte der Guardia Civil, unterstützt von Kollegen einer Spezialeinheit, nahmen den Tatverdächtigen kurz darauf in seinem Zimmer fest. Bei dem Festgenommenen handelt es sich demnach um einen 33-jährigen Briten, der in den nächsten Stunden einem Haftrichter vorgeführt werden soll. Ihm wird schwere Körperverletzung vorgeworfen. Das Opfer befindet sich in medizinischer Behandlung im Krankenhaus.