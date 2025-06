Raubüberfall am Strand: Polizei nimmt deutschen Tatverdächtigen fest

Die Guardia Civil hat auf Mallorca einen 17-jährigen deutschen Staatsbürger wegen mutmaßlichen Raubes mit Gewaltanwendung und Betrugs festgenommen. Der Jugendliche soll mit einem Komplizen Anfang Mai am Strand von El Arenal (Gemeinde Llucmajor) einen 32-jährigen Spanier brutal überfallen haben.

Nach Angaben der Ermittler ereignete sich die Tat zu nächtlicher Stunde am Strand des beliebten Touristenorts. Das Opfer wurde demnach von zwei jungen Männern von hinten angegriffen. Einer der Täter soll dem Mann zunächst einen heftigen Tritt versetzt haben, ein zweiter ihn anschließend mit einem Würgegriff nahezu bewusstlos gewürgt haben.

Während einer der Angreifer den Spanier strangulierte, soll der Komplize die Taschen des Opfers durchsucht und entleert haben. Dabei sollen die Täter Drohungen ausgestoßen haben und mit brutaler Härte vorgegangen sein. Zu der Beute gehörte den Ermittlern zufolge eine Kreditkarte, die nach dem Überfall für mehrere Einkäufe verwendet worden sein soll.

Das Opfer musste aufgrund seiner Verletzungen, darunter Schäden an der Lendenwirbelsäule, medizinisch behandelt werden. Die etwa einen Monat andauernden Ermittlungen der Polizei in Llucmajor hätten jetzt zur Identifizierung und Festnahme des deutschen Jugendlichen geführt, so die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" am Montag.

Die Ermittlungen dauerten an, da die Polizei noch nach dem zweiten flüchtigen Täter fahndet.