Mallorca-Flieger erstrahlt in Regenbogen-Farben: Das steckt hinter der ungewöhnlichen Aktion

Am vergangenen Sonntag haben Mallorca-Urlauber nicht schlecht gestaunt, als sie am Flughafen München nachmittags einen Condor-Flieger bestiegen: Denn die gesamte Kabine des A321neo erstrahlte in Regenbogen-Farben. Zum einen waren die Lichter oberhalb der Gepäckfächer in Grün, Orange und Lila getaucht. Auch über den Fenstern leuchtete eine Lichtleiste in pinker Farbe. Für viele Fluggäste an Bord war es das erste Mal, dass sie eine solche Bord-Beleuchtung erlebten. Auch der privat mitreisenden MM-Reporterin ging es ähnlich.

Doch was ist der Grund für die ungewöhnliche Beleuchtung gewesen? "Wir haben heute die Partybeleuchtung angeschmissen", kommentierte eine Flugbegleiterin von Condor die neugierigen Nachfragen anderen Passagiere des Mallorca-Fluges – begleitet von einem Lächeln. War das wohl ein Beitrag zum Pride-Month, der am 1. Juni begonnen hat? Der Pride-Month ist ein jährlicher Aktionsmonat im Juni, der die Vielfalt, Rechte und Sichtbarkeit von LGBTQIA+-Menschen feiert und für Gleichberechtigung eintritt. Die Beleuchtung des Fliegers in Regenbogen-Farben würde dafürsprechen. Auf Anfrage des Mallorca Magazins teilt eine Sprecherin der Fluggesellschaft Condor mit, dass es sich bei der Beleuchtung um "ein Element des Innendesigns unserer Flugzeuge des Typs A320neo und A321neo" handelt. An Bord können "unterschiedliche Lichteinstellungen, sogenannte Moodlights, an die Abläufe an Bord angepasst werden und sorgen so für die idealen Lichtverhältnisse während des gesamten Fluges". Die Nachfrage des Mallorca Magazins, ob es zwischen der Regenbogen-Beleuchtung und dem Beginn des Pride-Month einen Zusammenhang gibt, ist von Seiten Condors nicht beantwortet geworden. Ob auf Condor-Flügen zwischen Deutschland und Mallorca eine solche Illumination in Zukunft öfter eingeschaltet wird, bleibt ebenfalls offen. Für die Fluggäste von München nach Palma am vergangenen Sonntag ist es jedenfalls eine willkommene Abwechslung gewesen.