Feuerwehreinsatz an deutschem Airport: Mallorca-Flieger muss Sicherheitslandung hinlegen

Ein Mallorca-Flieger hat am Montag, 2. Juni, kurz nach dem Abflug umdrehen und eine Sicherheitslandung am Flughafen Nürnberg hinlegen müssen. Die Eurowings-Maschine mit der Flugnummer EW6817 war schon auf Höhe München unterwegs, als es im Gepäckfach zu einer Wärmeentwicklung kam. Entsprechende Medienberichte bestätigte der Flughafensprecher auf Anfrage des Mallorca Magazins.

Zu der Sicherheitslandung am Albrecht-Dürer-Airport um kurz nach 11 Uhr am Montagmittag rückten auch vorsorglich mehrere Feuerwehreinheiten aus. Mit rund 50 Einsatzkräften seien die umliegenden Wehren vor Ort gewesen, um die Feuerwehr am Flughafen Nürnberg zu unterstützen, berichtet das Nachrichtenportal Nordbayern.de. An Bord des Fliegers Richtung Palma de Mallorca waren 178 Fluggäste sowie die Besatzung gewesen.

Statt Palma de Mallorca einmal München und zurück: Eine Eurowings-Maschine musste am Montag zum Flughafen Nürnberg umdrehen. Foto: Screenshot www.Flightradar24.com

Auf fränkischem Boden wurde die Eurowings-Maschine nach der Sicherheitslandung überprüft und wieder freigegeben. Danach startete der Flieger erneut und dieses Mal ohne Zwischenfälle in Richtung Palma de Mallorca. Der Airline zufolge soll ein Anzeigenfehler die Ursache für die Sicherheitslandung gewesen sein.