Mallorca-Flieger rollte schon: Polizei an deutschem Flughafen stoppt Maschine wegen Passagierin

Für die Passagiere eines Mallorca-Flugs ab Nürnberg hat der Urlaub mit einem Zwischenfall begonnen, wie man ihn sonst eher aus Krimis kennt: Kurz vor dem Abheben wurde die bereits rollende Maschine von der Polizei gestoppt – um eine mutmaßliche Diebin an Bord zu stellen.

Was war passiert? Am Sonntag, 25. Mai 2025, legte ein Fluggast beim Sicherheitscheck am Albrecht-Dürer-Airport in Nürnberg seine Armbanduhr wie vorgeschrieben in eine der Kontrollwannen. Doch nach dem Durchleuchten verließ er den Bereich – und ließ das wertvolle Schmuckstück versehentlich zurück.

Als er den Verlust bemerkte, war die Uhr schon verschwunden. Die Auswertung der Videoüberwachung brachte rasch Klarheit: Eine Frau, die kurz nach ihm kontrolliert wurde, hatte die zurückgelassene Uhr an sich genommen – offenbar in der Hoffnung, unbemerkt davonzukommen.

Frau macht Rechnung ohne schnelle Reaktion der Polizei

Doch sie hatte die Rechnung ohne die schnelle Reaktion der Flughafenpolizei gemacht. Die Diebin war inzwischen an Bord eines Flugs nach Palma de Mallorca gegangen, und der Airbus befand sich bereits im Pushback. Doch noch bevor das Flugzeug abheben konnte, griffen die Behörden durch: Über die Flughafen-OPS wurde Kontakt zum Cockpit aufgenommen – der Pilot stoppte das Verfahren und kehrte zur Parkposition 41D zurück.

Zwei Streifenwagen der Grenzpolizei fuhren direkt zum Flugzeug, stiegen ein – und nahmen die Frau vor den Augen der Passagiere ins Visier. Im Handgepäck fanden sie die gestohlene Uhr. Die Personalien der mutmaßlichen Täterin wurden aufgenommen, eine Vorladung zur Vernehmung nach dem Urlaub übergeben.

Trotz des Vorfalls durfte die Frau ihren Flug antreten – allerdings mit einer Verspätung von 28 Minuten. Der Rest der Passagiere musste sich in Geduld üben, konnte dann aber wie geplant den Weg in den Urlaub antreten – mit einer ziemlich aufregenden Geschichte im Gepäck.