Parkleitsystem in Palma: Darum zeigen die digitalen Tafel nichts mehr an

Besonders Touristen, die nach Palma de Mallorca reisen und sich häufig mithilfe ihres Navis durch die fremde Stadt bewegen – sei es im eigenen Wagen oder einem Mietauto –, sind auf sie dringend angewiesen: die gut sichtbaren digitalen Anzeigen des städtischen Parkleitsystems. Diese sollen eigentlich freie Parkplätze in Echtzeit anzeigen, sind momentan jedoch außer Betrieb.

Laut der spanischsprachigen MM-Schwesterzeitung Ultima Hora handelt es sich bei dem "Blackout" um eine Störung, die bereits seit vergangener Woche andauert. Die Stadtverwaltung erklärte auf Nachfrage, es habe sich um einen technischen Defekt gehandelt. Das zuständige Unternehmen SMAP teilte mit, die Infotafeln hätten eigentlich schon seit Mittwoch oder Donnerstag vergangener Woche wieder funktionieren sollen.

Die digitale Info-Tafel nahe dem Kongresspalast funktioniert ebenfalls nicht.

Immer noch sind mehrere Infotafeln außer Betrieb

Die Realität sah jedoch anders aus, wie die spanischen Journalisten-Kollegen feststellten. Besonders die Tafeln an den Zufahrten zu Parkhäusern – etwa von der Flughafen-Autobahn aus kommend, vor dem Kongresspalast und dem Gesa-Gebäude – blieben am Montag weiterhin defekt. Viele Autofahrer weichen deshalb auf andere Parkmöglichkeiten aus, was die Schlange vor der Anlage am Parc de la Mar stetig verlängert.

Die rasche Reparatur der digitalen Parkplatzanzeigen ist in Palma besonders dringend. Jeder, der auf Mallorca mit Mietwagen oder eigenem Auto unterwegs war, kennt das frustrierende Problem der Parkplatzsuche. Die Zahlen sprechen für sich: Die Balearen haben europaweit die höchste Fahrzeugdichte – 0,75 Autos pro Einwohner. Während auf dem europäischen Festland durchschnittlich 567 Fahrzeuge auf 1.000 Einwohner kommen, sind es laut dem Europäischen Automobilherstellerverband auf den Inseln 750.