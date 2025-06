250 Millionen Dollar: Filmreife Megayacht von US-Kinostar ankert vor Mallorca

Die Megayacht des US-amerikanischen Filmregisseurs Steven Spielberg hat kürzlich vor Puerto Portals auf Mallorca geankert. Die "Seven Seas I" ist rund 250 Millionen Dollar wert und noch ist nicht klar, ob Spielberg nach Mallorca kommen wird, um an Bord seines Bootes zu gehen. Jüngst fuhr der Regisseur während eines Urlaubs mit seiner Familie die französische Küste entlang.

Es ist das erste Mal, dass die "Seven Seas I" in den Gewässern Mallorcas vor Anker geht. Ihr Vorgänger, die "Seven Seas", war 2021 auf der Insel und wurde ein Jahr später für 151 Millionen Euro verkauft. Die "Seven Seas I" wurde 2023 von dem Büro "Sinot Yacht Architecture & Design" entworfen und ist 109 Meter lang und 16 Meter breit. Sie verfügt über sieben Kabinen, die Platz für bis zu 14 Gäste und eine 35-köpfige Besatzung bieten, sowie einen Kinosaal, eine Sauna, ein Fitnessraum und ein Whirlpool an Deck. Dazu kommt ein Schwimmbecken.

In Design und Leistung außergewöhnlich

Der aus Stahl gefertigte Rumpf der Megayacht zeichnet sich durch fließende Linien und eine elegante Form aus, was in einer außergewöhnlichen Silhouette resultiert. Nach Angaben der Werft wurde die "Seven Seas I" sowohl in Bezug auf ihr Design als auch ihre Leistung umfangreich optimiert und getestet. Die Yacht ist in der Lage, ein maximale Geschwindigkeit von 20 Knoten zu erreichen.

Parallel zu der "Seven Seas I" liegt eine weitere Luxusyacht in Puerto Portals: Die "Fountainhead" des ebenfalls US-amerikanischen Milliardärs Eddie Lampert. Wie die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora berichtet, war am vergangenen Montag viel Bewegung an Bord zu beobachten, um die Ankunft des Unternehmers vorzubereiten.

"Sinot" gestaltete noch eine andere Luxusyacht

Die "Fountainhead" ist 88 Meter lang und ist etwa 130 Millionen Dollar wert. Sie verfügt über eine Besatzung von 20 Personen und bietet Platz für 14 Passagiere in sieben Kabinen. Auch die "Fountainhead" wurde vom Designbüro "Sinot" gestaltet und 2011 vom Stapel gelassen. Ihre Höchstgeschwindigkeit von 21 Knoten übertrifft noch die der "Seven Seas I".

Vor sieben Jahren war Eddie Lampert aufgrund der Insolvenz der von ihm geleiteten Sears-Gruppe auf den Titelseiten und in den Berichten der US-Zeitungen zu sehen. Die Marke hatte Schulden in Höhe von 950 Millionen Dollar angehäuft und Lampert trat als CEO von Sears Holding zurück. Lampert stand sogar auf Platz 367 der Forbes-Liste der reichsten Menschen der Welt.