Auf Mallorca: Deutscher Urlauber kollabiert an beliebtem Strand und stirbt

Ein deutscher Tourist im Alter von 82 Jahren ist am Dienstagvormittag am Strand des beliebten Urlaubsortes Cala Millor im Osten von Mallorca kollabiert und gestorben. Der Vorfall ereignete sich gegen 11 Uhr vor dem Wachturm am Strand. Die Rettungsschwimmer beobachteten den Mann, der plötzlich am Strand zusammenbrach, und aktivierten sofort das Notfallprotokoll.

Sie begannen mit Herz-Lungen-Massagen und verabreichten Sauerstoff. Das Team versuchte 35 Minuten lang, den Senior wiederzubeleben, bis das medizinische Personal des Notdienstes 061 zu Hilfe eilte. Zwei Krankenwagen trafen ein, doch alles war vergebens. Die Ärzte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Badegäste bestürzt von dem Vorfall Beamte der Lokalpolizei der für Cala Millor zuständigen Gemeinde Sant Llorenç und der Guardia Civil waren ebenfalls am Strand zugegen. Der Vorfall löste bei den meist ausländischen Badegästen große Bestürzung aus. Cala Millor ist seit vielen Jahrzehnten vor allem bei deutschen Touristen äußerst beliebt. Dabei handelt es sich vor allem um Familien. Exzesstouristen sind in Cala Millor anders als etwa am Ballermann nur kaum zu finden.