Aufnahmen gehen um die Welt: Diese Straße auf Mallorca zieht Werbefilmer magisch an!

Die Straßen auf Mallorca, vor allem einige in der Serra de Tramuntana, überraschen viele Fernsehzuschauer auch in Deutschland in Werbepausen. Plötzlich tauchen vertraute Landschaften auf dem kleinen Bildschirm auf, die die Bedeutung und Anziehungskraft der Insel als Werbekulisse verdeutlichen. Sie sind Schauplatz von Spots, die um die Welt reisen.

Aber wenn es eine Straße gibt, die die Aufmerksamkeit der Produktionsfirmen besonders auf sich zieht, dann ist es die Ma-2141. Das liegt an ihrer einzigartigen Streckenführung und den spektakulären Ausblicken, die sie auf ihren 14 kurvenreichen Kilometern bietet. Ein Wahrzeichen ist der Nus de sa Corbata, die von Antoni Parietti entworfene spektakuläre Kurve und Unterführung nach Kilometer 3 der Straße, die die Ma-10 (Pollença-Lluc) mit Sa Calobra verbindet. Mercedes schickte Lewis Hamilton auf die Insel Diese Straße ist ein Magnet etwa für Autohersteller, die hier meisterhafte Aufnahmen von großer Schönheit machen. Ein Beispiel dafür war vor Jahren der Mercedes-Konzern, der die Formel-1-Legende Lewis Hamilton schickte. Dieser wirkte am Steuer des Autos in einem Film mit, der viel Aufsehen erregte. Das Gleiche gilt für andere Automarken und -modelle, aber auch für Fahrräder, denn die Straße von Sa Calobra ist eine der wichtigsten touristischen Attraktionen Mallorcas als Radfahrerziel. Auch Werbespots und Skateboard-Videos, die sich die Strecke, die Kurvenkette und die angesammelte Steigung (706 Meter und ein durchschnittliches Gefälle von etwa 7 Prozent) zunutze machen, wurden auf der Straße, die an ihrem Ende, im Hafen von Sa Calobra, aber vor allem im Torrent de Pareis, als Rahmen und Inspiration für Werbespots wie die traditionelle Sommerwerbung für die Brauerei Estrella Damm oder die Kulisse für Serien wie "The Crown" diente.