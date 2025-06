Palma-Besucher aufgepasst: Neuer Park-and-Ride-Parkplatz soll Auto-Chaos in der City vermeiden

Mit über 600 Stellplätzen hat die Stadt Palma de Mallorca einen neuen Park-and-Ride-Parkplatz in Porto Pi eröffnet – und will damit ein Zeichen zur Entlastung der Parksituation am neugestalteten Paseo Marítimo setzen, wo seit Monaten umfangreiche Umbauarbeiten der Hafenbehörde zu Parkplatzengpässen geführt haben.

Das neue Areal, das direkt neben dem Mineralölversorger CLH liegt und über die von Cala Major kommende Avenida Joan Miró zugänglich ist, wurde am Montag offiziell eingeweiht. Toni Deudero, Dezernent für Mobilität, und Óscar Fidalgo, verantwortlich für Stadtentwicklung, stellten das Projekt vor Anwohnern und Gewerbetreibenden vor – begleitet von Vertretern der städtischen Verkehrsbetriebe EMT sowie der örtlichen Verbände. Die neue Anlage umfasst drei großzügig angelegte Parkzonen mit Platz für 126, 106 und 279 Fahrzeuge. Insgesamt stehen damit über 600 Stellflächen zur Verfügung. Die Stadt hat rund 30.000 Quadratmeter öffentliche Fläche umfassend hergerichtet: Über 8000 Kubikmeter Gestein wurden entfernt, 1200 Meter Bordsteine gesetzt und fast 5000 Quadratmeter Fahrbereich asphaltiert. Auch Entwässerung, Beschilderung und Verkehrsanbindung wurden gründlich überarbeitet. Neuer Shuttle-Bus in die City geplant Ein besonderes Augenmerk liegt auf der geplanten "intelligenten Anbindung" an den öffentlichen Nahverkehr: Die städtische Verkehrsgesellschaft EMT plant die baldige Einführung eines Shuttlebusses, der regelmäßig zwischen Porto Pi und dem Kongresspalast verkehren soll. Ergänzend wird dieser Dienst mit den bestehenden Linien 1 (Innenstadt-Hafen) und 4 (Kongresspalast-Illetes) vernetzt, die direkt durchs Stadtzentrum führen. Parallel arbeitet man daran, bereits im zweiten Halbjahr fünf neue Stationen des Radverleihs Bicipalma entlang des Paseo Marítimo in Betrieb zu nehmen – ursprünglich war dies erst für 2026 vorgesehen. "Ziel ist es, praktische Lösungen zu bieten, die nicht nur das Parkplatzproblem entschärfen, sondern auch den Umstieg auf alternative Verkehrsmittel attraktiv machen", betonte Deudero. Besonders für die Anwohner und Geschäftsleute entlang des Paseo komme der neue Parkplatz gelegen – sie waren durch den Wegfall zahlreicher Stellplätze besonders betroffen.