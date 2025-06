Kilometerlanger Stau in Richtung Palma: Vorboten eines chaotischen Sommers?

Wer mit dem eigenen Fahrzeug vom Westen der Insel nach Palma wollte, musste am Dienstag viel Geduld aufbringen | Foto: UH

Einen bitteren Vorgeschmack auf die kommenden Monate gab es für Autofahrer am Dienstagnachmittag auf der Autobahn von Calvià in Richtung Palma de Mallorca. Ein langer Stau reichte zeitweise von Palmanova bis zur Ringstraße der Inselhauptstadt und legte den südwestlichen Zugang zur Stadt praktisch lahm. Bereits vor dem Génova-Tunnel, so die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" sei der Verkehr quasi zum Stillstand gekommen. Und das Anfang Juni.