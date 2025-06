Blutiges Drama in Kultbar in Palma: Mann sticht sich Messer in den Körper

Blutiger Abend in einer Kultbar in Palma de Mallorca: In der berühmten Bar Mónaco hat ein Mann am Dienstagabend gegen 20 Uhr versucht, sich mit einem Messer selbst zu verletzen. Herbeigeeilte Hilfskräfte des Rettungsdienstes Samu 061 führten eine Erstversorgung durch und brachten den Gast in ein Krankenhaus.

Zunächst hatten Lokal- und Nationalpolizei angenommen, dass es sich um eine Attacke gehandelt haben muss. Sie rückten mit mehreren Fahrzeugen. In der Bar Mónaco fanden sie dann den verletzten Mann vor. Die Hintergründe sind bislang unklar. Bar Mónaco gilt als äußerst stilvoll Die Bar Mónaco gilt als eine der stilvollsten der Stadt. Sie erinnert an Einrichtungen dieser Art in den 1920er- und 1930er-Jahren. Inmitten von alten Möbeln und umrundet von Spiegeln nehmen die Gäste seit Jahrzehnten Speisen und Getränke ein. Nur ein par Gehminuten entfernt befindet sich die kreisrunde Plaça de les Columnes. Das dortige Viertel Pere Garau gilt als Multikulti-Areal, in welches trotz überbordender Massifizierung nicht allzu viele Touristen finden.