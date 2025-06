Blutiges Drama in Kultbar in Palma: Mann sticht sich zerstörte Flasche in den Körper und stirbt später

Dramatische Szenen am Dienstagabend in einer der bekanntesten Bars Palmas: Gegen 20 Uhr verletzte sich ein Mann in der Bar Mónaco selbst. Herbeigerufene Rettungskräfte des Notfalldienstes Samu 061 leisteten sofort Erste Hilfe, brachten den Mann anschließend in ein Krankenhaus. Am Mittwoch starb er aber.

Zunächst gingen die Einsatzkräfte der Lokal- und Nationalpolizei von einer gewaltsamen Auseinandersetzung aus. Sie rückten mit mehreren Streifenwagen an. Vor Ort fanden sie jedoch keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung, sondern lediglich den schwer verletzten Mann. Die genauen Hintergründe des Vorfalls sind bislang unklar. Ähnliche Nachrichten Lärm, brutale Betrunkene, Outdoor-Sex: Polizisten machen Palmas schlimmste Chaosbar dicht Eine Bar mit Geschichte und Stil Die Bar Mónaco gilt als eine der stilvollsten Adressen Palmas. Sie versprüht den Charme der 1920er- und 1930er-Jahre – mit antiken Möbeln, Spiegeln an den Wänden und einer Atmosphäre, die an ein vergangenes Zeitalter erinnert. Seit Jahrzehnten genießen hier Gäste Speisen und Getränke in besonderem Ambiente. Nur wenige Gehminuten entfernt liegt die kreisrunde Plaça de les Columnes. Das angrenzende Viertel Pere Garau ist als multikulturelles Quartier bekannt. Trotz zunehmender Urbanisierung bleibt es vom Massentourismus bislang weitgehend verschont.