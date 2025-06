Gut versteckt am Flughafen Palma: So gelangen Mallorca-Urlauber zur größten McDonald’s-Filiale Europas

Am Flughafen Palma de Mallorca hat kürzlich die größte McDonald's-Filiale Europas eröffnet. Sie befindet sich im Sicherheitsbereich des Terminals in der neu gestalteten Verteilerhalle. Rund 1000 Quadratmeter umfasst das Restaurant, das mit 40 digitalen Bestellterminals, acht Produktionslinien, einem McCafé-Angebot und sogar Tischservice ausgestattet ist. Laut Unternehmensangaben handelt es sich um eine moderne, auf effiziente Abläufe ausgerichtete Filiale mit "State-of-the-Art"-Technologie.

Für die Balearen bedeutet die Eröffnung rund 200 neue Arbeitsplätze. Insgesamt beschäftigt der US-Burger-Riese auf den Inseln inzwischen etwa 1000 Mitarbeiter in über 20 Filialen. Die neue Niederlassung ist Teil eines umfassenden Modernisierungsprojekts des Flughafens Son Sant Joan. Sie fällt zudem in eine Phase wachsender transatlantischer Flugverbindungen: Seit drei Jahren gibt es Direktflüge von Palma nach New York!

Wie gelangen ankommende Urlauber zu der Filiale?

Wer im Modul C landet, folgt zunächst dem ausgeschilderten Weg in Richtung Ausgang. Nach wenigen Gehminuten teilt sich dieser: Zu den Gepäckbändern 12 bis 19 geht es links, zu den Bändern 1 bis 11 rechts herum. Beide Routen führen durch neue, verglaste Treppenhäuser mit Rolltreppen und klassischen Stufen, verlaufen aber zunächst durch die zentrale Verteilerhalle.

Aber: Nur der rechte Weg jedoch führt direkt an der McDonald's-Filiale vorbei. Viele Passagiere befürchten, ihr Gepäck nicht wiederzufinden, wenn sie "falsch" abbiegen. Doch diese Sorge ist unbegründet: Am Ende führen beide Wege zu allen Gepäckbändern. Wer also beispielsweise an Band 17 auf seinen Koffer warten soll, kann dennoch die rechte Route nehmen und zuvor einen Zwischenstopp bei McDonald's einlegen.

Etwas anders verhält es sich bei Ankunft in Modul D, wo ebenfalls zahlreiche Flüge aus Deutschland abgefertigt werden. Hier führt der reguläre Weg zu den Ausgängen automatisch über das linke Treppenhaus – und zwar ein Stockwerk unter der zentralen Verteilerhalle, in der sich das Fast-Food-Lokal befindet.

Wer dennoch zu McDonalds möchte, sollte im Glastreppenhaus nicht wie vorgesehen nach unten fahren, sondern zu Fuß eine Etage nach oben steigen. Von dort gelangt man über einen Verbindungsgang in die Verteilerhalle, wo sich die Filiale befindet. Auch in diesem Fall bleibt der Zugang zu den Gepäckbändern uneingeschränkt. Nach dem Besuch des Restaurants kann man denselben Weg wieder zurückgehen und über das linke Treppenhaus zu den Bändern gelangen, oder vom McDonalds direkt das rechte Treppenhaus nutzen. Alle Optionen bleiben offen.

Wie gelangen abfliegende Reisende zu ihrem Burger?

Auch für abfliegende Reisende ist die McDonald’s-Filiale leicht zu erreichen. Nach dem Gang durch den Duty-Free-Shop genügt ein einfacher Rechtsabbieger. Die Filiale liegt direkt daneben. Anschließend kann man durch die Verteilerhalle seinen Weg zu den Abflugmodulen C oder D antreten.

Die neue McDonald’s-Filiale im Flughafen Palma ist für viele Urlauber nicht nur ein gastronomisches Angebot, sondern ein gut erreichbarer Anlaufpunkt vor dem Weiterflug oder direkt nach der Landung. Wer den richtigen Weg kennt, gelangt ohne Umwege dorthin – und bleibt dennoch in Verbindung mit allen anderen Bereichen des Terminals.