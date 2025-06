Parkplatz per Apple Pay bezahlen? In dieser Urlaubsgemeinde auf Mallorca ist das jetzt möglich

In der Gemeinde Calvià auf Mallorca steht ab sofort ein digitales, mobiles Bezahlsystem für kostenpflichtige Parkplätze zur Verfügung. Über die App Mowiz, entwickelt von der Eysa-Gruppe, können Touristen und Einheimische bekannte Bezahldienste wie Bizum, Apple Pay oder Google benutzen, um ihre Parkgebühren zu begleichen und mehr. Mit der Einführung ist Calvià die erste Gemeinde auf Mallorca mit diesem Service.

Mowiz ist kostenlos und erfordert weder ein Benutzerkonto noch den Download einer App. Der Bezahlvorgang wird über die App – wenn diese freiwillig heruntergeladen wurde –, über die Internetseite des Dienstes oder durch Scannen des QR-Codes auf dem Parkautomaten eingeleitet. Anschließend muss der Benutzer sein Kennzeichen eingeben und kann eine Zahlungsweise auswählen.

Das System erlaubt neben dem Bezahlen außerdem, die Parkdauer zu erweitern, Benachrichtigungen über das Ablaufen der Buchung zu erhalten, einen Parkvorgang vorzeitig zu beenden, um nicht beanspruchte Zeit gutgeschrieben zu bekommen, sowie augenblicklich Strafen einzusehen und zu begleichen.

Calvià nun eine von mehr als 100 Mowiz-Gemeinden

Das digitale Bezahlsystem Mowiz ist bereits in anderen spanischen Regionen aktiv, wie Madrid, Andalusien, Asturien, Kastilien oder Katalonien, zu denen sich Mallorca vertreten durch Calvià nun hinzugesellt. Insgesamt hat Eysa seinen Dienst in mehr als 100 Gemeinden installiert und will Mowiz zur ersten multifunktionalen Mobilitäts-App weiterentwickeln, die alle Services beinhaltet, um sich in der Stadt fortzubewegen.

Vor wenigen Tagen wurde in Palma ein neuer Parkplatz eingeweiht. Die Fläche im Westen der Stadt zwischen dem Marivent-Palast und dem Einkaufszentrum Porto Pi folgt dem Park-and-Ride-Prinzip und soll den Verkehr in Palma entspannen. In diesem Sinne liegt ein besonderes Augenmerk auf der geplanten intelligenten Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr. Mehr Informationen in diesem Artikel.

Auch in Palma kann man seinen Parkschein digital bezahlen, allerdings nicht mit der App Mowiz, sondern mit der App MobiAPParc, in der eine Debit- oder Kreditkarte hinterlegt werden muss.