Gericht stoppt Baupläne für Hotel mit Golfplatz an Traumstrand auf Mallorca

Weite Teile der Bevölkerung – wie hier im Jahr 2012 am Strand von Es Trenc – demonstrierten seit vielen Jahren gegen das Hotelprojekt | Foto: UH

An Mallorcas Traumstrand Es Trenc wird es in absehbarer Zeit kein neues Hotel geben. Der Oberste Balearische Gerichtshof wies eine entsprechende Klage eines Investors jetzt ab. Die Richter bestätigten damit eine Entscheidung des Inselrats aus dem Jahr 2023, mit der die betreffenden Grundstücke in Sa Ràpita ihre Baurechte verloren hatten.