Er lag tot im Auto: Leiche eines Deutschen auf Mallorca entdeckt

Ein 68-jähriger deutscher Obdachloser ist am Mittwochmorgen tot in seinem Auto in Santa Ponça auf Mallorca aufgefunden worden. Der Mann hatte nach Angaben der Ermittler jahrelang in dem roten Fiat Panda gelebt, in dem er schließlich starb.

Nach Informationen der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" hatte ein Passant den leblosen Mann entdeckt und die Behörden alarmiert. Das Fahrzeug war zu diesem Zeitpunkt auf einem Parkplatz in der Carrer Riu Sil abgestellt. Daraufhin rückten mehrere Polizeistreifen sowie Sanitäter eines nahegelegenen Gesundheitszentrums aus, das nur etwa 100 Meter vom Parkplatz entfernt liegt. Der Deutsche hatte offenbar seit Jahren in dem roten Fiat Panda gelebt, der zum Zeitpunkt der Entdeckung mit einer Parkkralle gesichert war. Die Beamten konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Den örtlichen Sicherheitskräften sei der Mann aufgrund zahlreicher Festnahmen bekannt gewesen, so die Zeitung. Die Ermittler fanden zunächst keine Hinweise auf einen fremdverschuldeten Tod. Alle Indizien deuteten auf einen natürlichen Tod hin, wie die Guardia Civil mitteilte. Eine Obduktion des Leichnams soll Aufschluss über die genaue Todesursache geben. Die Untersuchungen der Guardia Civil dauern an.