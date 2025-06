Nach der ersten Hitzewelle: Wann die 30 Grad auf Mallorca wieder erreicht werden

Das ging schneller als erwartet: Der Sommer auf Mallorca ist in diesen Tagen urplötzlich losgegangen. Am vergangenen Wochenende und zum Anfang der Woche kamen viele Menschen schon ins Schwitzen, so wurden tagsüber stellenweise schon 34 Grad im Inselinneren gemessen. Und auch nach Sonnenuntergang kühlte es kaum ab, laut Aemet sind schon mehrere tropische Nächte mit Werten über 20 Grad verzeichnet worden. Wie es in den nächsten Tagen mit dem Insel-Wetter weitergeht, lesen Sie ausführlich mit dem Mallorca Magazin.

Insgesamt steht der Insel in diesen Tagen eine ruhige Wetterepisode bevor. Weder Regen noch Unwetter oder Stürme sind vorhergesagt. Es wird meistens viel Sonnenschein, nur wenige Wolken und eine leichte Brise geben. Dabei schwanken die Topwerte am Donnerstag je nach Lage: 23 Grad in Andratx und Capdepera, 25 Grad in Alcúdia, 27 Grad in Llucmajor und Campos sowie 30 Grad in Palma de Mallorca.

Laut der aktuellen Vorhersage von Aemet, dem staatlichen Wetterdienst, schaffen die Tageshöchstwerte am Wochenende kaum noch 30 Grad. Stattdessen wird es etwas kühler, aber es bleibt insgesamt sommerlich und freundlich. Hinzukommt ein flotter Wind aus Nordosten, der vor allem am Sonntag wehen soll. Am Sonntag werden es voraussichtlich höchstens 24 Grad in Son Servera, 25 Grad in Sóller, 26 Grad in Santanyí, 27 Grad in Llucmajor und Palma de Mallorca. Erst am Mittwoch der kommenden Woche soll die 30-Grad-Marke wieder überschritten werden.

So warm ist das Mittelmeer vor Mallorca aktuell

In diesen Tagen werden die Wasser- und Lufttemperaturen auf Mallorca nahezu gleichauf sein. Am Donnerstagmorgen sind vor Andratx 23,4 Grad gemessen worden, um einiges wärmer ist es schon im Norden der Insel. 24,9 Grad warm ist das Meer vor Pollença bereits.

Der Sommer auf Mallorca wird, so lauten zumindest die aktuellen Wettervorhersagen von Aemet, im Laufe der kommenden Woche noch einmal Fahrt aufnehmen. Es soll wieder etwas wärmer werden, ab Mittwoch sind Werte um 30 Grad angekündigt.