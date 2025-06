Delfin nähert sich Jetski-Fahrer im Balearen-Meer: Faszinierendes Video veröffentlicht!

Am Wochenende hat ein Mann, der mit einem Jetski an der Küste von Sant Antoni vor Ibiza, der Nachbarinsel von Mallorca, unterwegs war, Bauklötze gestaunt: Ganz in seiner Nähe tauchte eine Gruppe Delfine mit markanten Flossen auf. Er filmte die ungewöhnliche Begegnung und stellte das Video in die sozialen Netzwerke.

Das Material zeigt eine Gruppe von mindestens vier Delfinen, die anmutig durch das Wasser schwimmen, wobei sich einer von ihnen kurz löst, um sich dem Mann zu nähern, bevor er sich wieder dem Rest der Gruppe anschließt. Ähnliche Nachrichten "Noch nie so viele": Spektakuläre Sichtung von Pottwalen und Delfinen vor Mallorca Mehr ähnliche Nachrichten Fesselnder Blick auf das Meeresleben Die Delfine setzten ihren Weg fort und boten einen flüchtigen, aber fesselnden Blick auf das Meeresleben in ihrem natürlichen Lebensraum. Dem Mann, der sichtlich beeindruckt war, gelang es, das festzuhalten, was er später als einen der unglaublichsten Momente bezeichnete, die er je auf dem Meer erlebt hatte. Derartige Begegnungen mit Delfinen in freier Wildbahn sind relativ selten und machen die Aufnahmen zu einem bemerkenswerten Dokument der Interaktion zwischen Mensch und Natur an der Küste Ibizas.