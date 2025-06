Sex-Übergriff: Irin greift jungem Mann in Hotel-Sauna auf Mallorca an die Genitalien

In einer der größten Party-Hochburgen Mallorcas ist am Mittwoch eine 37-jährige Irin festgenommen worden, die einen sexuellen Übergriff auf einen Mann verübt hatte. In der Sauna eines Hotels hatte die Frau die Genitalien eines 20-jährigen Schweden berührt – ohne dessen Zustimmung. Vor dem Richter gab die Frau an, so gehandelt zu haben, da sie glaubte, der junge Mann sei an ihr interessiert, berichtete die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora.

Ähnliche Nachrichten Radfahrer begrapscht Frauen in Palma – Polizei nimmt Tatverdächtigen fest Mehr ähnliche Nachrichten Der Vorfall hatte sich am Mittwoch im Spa eines Hotels in Magaluf ereignet. Am Abend trafen die Frau und der Mann, beide Hotelgäste, in der Sauna aufeinander und kamen ins Gespräch. Die Irin hatte daraufhin ungefragt ihre Hand auf die Genitalien des Mannes gelegt. Kurz darauf verließ sie die Sauna unter der Angabe, es sei ihr zu heiß. Entschuldigung und Freilassung Der 20-jährige Schwede habe danach bemerkt, dass er Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden war und alarmierte die Polizei. Die ausgerückten Beamten nahmen die Frau fest, diese wehrte sich zuerst gegen die Vorwürfe. Als sie dem Richter vorgeführt wurde, räumte sie die Tat aber ein und entschuldigte sich für ihr Verhalten. Danach wurde die Irin freigelassen.