Menorca den Stecker gezogen: Gleich drei Stromausfälle in einer Woche auf Nachbarinsel von Mallorca

Auf Menorca, Nachbarinsel von Mallorca, ist es innerhalb von einer Woche zu drei Stromausfällen gekommen. Der erste ereignete sich am zurückliegenden Wochenende in Ciutadella, der zweite am Mittwochabend im Norden von Mahón und am der dritte am Donnerstagmorgen in der Urbanisation Platges de Fornells im Norden der Gemeinde Es Mercadal. Das Energieunternehmen Endesa arbeitet in den beiden letztgenannten Fällen daran, die Verbraucher wieder mit Strom zu versorgen.

Am Mittwoch, vier Tage nach dem 16-stündigen Stromausfall im Zentrum von Ciutadella, hatte sich der Bürgermeister mit dem Regionalleiter von Endesa auf den Balearen getroffen, um mögliche Lösungen zur Sicherstellung der Stromversorgung während der Feierlichkeiten zu Sant Joan am 24. Juni zu besprechen. Wenige Stunden nach dem Treffen, konkret um 18.30 Uhr, blieben dann 869 Endesa-Kunden in der Gegend von Cala Llonga im Norden von Mahón ohne Stromversorgung.

Wegen Lärmschutz Reparaturarbeiten erst am Morgen

Dies wurde von Endesa bestätigt, das angab, sich dafür entschieden zu haben, Generatoren in der Gegend zu installieren, wodurch gegen Mitternacht nur noch 400 Kunden ohne Stromversorgung waren und gegen 2 Uhr morgens am Donnerstag alle Anwohner wieder mit Strom versorgt wurden. Die Störung konnte jedoch erst am Donnerstagmorgen behoben werden, da laut Angaben des Unternehmens die Reparatur an einem unterirdischen Kabel vorgenommen werden musste, wofür Bohrungen erforderlich waren, was "die Reparatur verlangsamt", wie das Unternehmen betonte. Ferner erklärte Endesa, dass man sich entschlossen habe, die Arbeiten am Donnerstag zu beginnen, um Lärm in den frühen Morgenstunden zu vermeiden.

Am gleichen Morgen führte dann ein neuer Stromausfall dazu, dass 548 Kunden in der Urbanisation in der Urbanisation Platges de Fornells im Norden der Gemeinde Es Mercadal ohne Stromversorgung dastanden. Endesa hat zwei Generatoren installiert, um die Versorgung der betroffenen Hotels und Privathaushalte so schnell wie möglich wiederherzustellen, während aktuell an der Behebung des Systemfehlers gearbeitet wird. Quellen bei Endesa sind zuversichtlich, dass das Problem in ein paar Stunden behoben sein wird. In der Zwischenzeit arbeiten Mitarbeiter des Unternehmens weiterhin intensiv in der Gegend von Cala Llonga.

Statement der Endesa

Parallel dazu versicherte der Direktor der Territorialen Einheit von Endesa auf den Balearen, Joseba Gámez, nach dem Treffen mit dem Bürgermeister von Ciutadella, dass das Stromnetz in der Gemeinde dem modernen Standard entspreche und dass der Stromausfall vom vergangenen Wochenende "eine große Ausnahme" gewesen sei, da "zwei Störungen gleichzeitig an zwei Stellen auftraten, wodurch die Versorgung des Zentrums von Ciutadella nicht mehr gewährleistet war".

Gámez erklärte, dass "wir einen Investitionsplan verfolgen, um die Qualität zu verbessern, Kabel zu verstärken und die Fernsteuerung zu verbessern" und obwohl "dies nicht ausschließt, dass es zu punktuellen Ausfällen kommen kann (...), sind wir darauf vorbereitet, von anderen Punkten aus wieder Strom zu liefern und Einsatzteams zu entsenden", wie es am vergangenen Wochenende erfolgreich geschehen sei.