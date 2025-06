Hinterhältiger Trick an Touri-Bushaltestelle auf Mallorca: Taschendiebe stehlen Mann Brieftasche

Die Guardia Civil hat zwei Männer und eine Frau festgenommen, nachdem sie diese auf frischer Tat beim Diebstahl einer Brieftasche an einer Bushaltestelle an der auch bei deutschen Touristen äußerst beliebten Playa de Muro ertappt hatten. Der Vorfall ereignete sich laut einer Pressemitteilung vom Freitag am helllichten Tag, am Mittwochmorgen.

Beamte in Zivil führten einen Präventionsdienst in der Nähe der Bushaltestelle in dem genannten Gebiet durch. Dort beobachteten sie die Anwesenheit von drei Personen, die sich verdächtig verhielten, nämlich auffallend koordiniert. Während die Frau als Aufpasserin fungierte, gingen die beiden Männer auf die Passanten zu und suchten in der auf den Bus wartenden Menge zielgerichtet nach einem Opfer.

Brieftasche wurde dem rechtmäßigem Eigentümer zurückgegeben Als der Bus eintraf, griff einer der Männer in die Tasche eines Mannes und stahl dessen Brieftasche. Die beiden anderen Personen führten Ablenkungsmanöver durch, bis sie schließlich zu dritt die Haltestelle verließen und zu ihrem Fahrzeug liefen, das ganz in der Nähe geparkt war. Als die Beamten in Zivil den Diebstahl und die Verfolgung bemerkten, fingen sie die drei Personen ab, bevor sie den Tatort mit dem Auto verließen. Zu diesem Zeitpunkt versuchte der Träger der gestohlenen Brieftasche erfolglos, diese zu verstecken, was seine Verhaftung jedoch nicht verhinderte. Die Brieftasche, das darin befindliche Bargeld und die Dokumente wurden dem rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben. An der Playa de Muro, einer der beliebtesten Strände der Insel, reiht sich ein Vier- oder Fünfsternehotel an das andere. Derzeit verbringen dort bereits viele Touristen ihr Ferien. Der Muro-Strand ist etwa sieben Kilometer lang. Wie Sie sich im Urlaub auf Mallorca vor Trick- und Taschendieben schützen können, lesen Sie hier nach.