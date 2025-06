Achtung, Sie werden fotografiert! Google-Maps-Mann derzeit in den Gassen von Palma unterwegs

Wer sich dieser Tage durch die engen Gassen von Palma de Mallorca bewegt, könnte sich schon bald bei Google Maps wiederfinden. Laut der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora ist mindestens ein Mitarbeiter des US-Technologiekonzerns unterwegs, der neue Aufnahmen dort macht, wo Kamera-Autos nicht fahren dürfen oder können.

Am Donnerstagmorgen lief ein mit sechs hochwertigen Spezialkameras ausgerüsteter junger Mann unter anderem die Sindicat-Fußgängerzone und die Umgebung der Santa-Eulàlia-Kirche ab. Es ging ihm darum, 360-Grad-Aufnahmen zu machen. Diese können dann bei Google Maps unter der Funktion Street View abgerufen werden, wenn man einen bestimmten Ort sucht.

Gesichter und Nummernschilder werden gepixelt

Der Google-Mann war nach eigenen Angaben eine Woche für Fotos im Zentrum zugange. Die Aufnahmen sollen bald online erscheinen. Die Gesichter von Passanten und Nummernschilder oder Telefonnummern werden dort in der Regel unkenntlich gemacht. Auch Gebäude werden nicht gezeigt, wenn dies die Anwohner so wollen.

Die Anwesenheit des Google-Manns blieb nicht unbemerkt. Passanten grüßten ihn und erkundigten sich unter anderem nach seinem Befinden. Er sei immer sehr auskunftsfreudig. Der in Alicante wohnhafte Mitarbeiter, der seinen Namen nicht nennen wollte, war auch schon in der andalusischen Stadt Jaén und in Kantabrien mit seinem Kamerarucksack unterwegs.

Im laufenden Jahr sollen laut der Google-Website noch Aufnahmen in weiteren Teilen von Palma und in den Gemeinden Campos, Llucmajor, Calvià, Alaró und Palmanova gemacht werden.