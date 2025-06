Verwirrung unter Deutschen auf Mallorca: Ist Pfingstmontag ein Feiertag?

Bleiben die Geschäfte auf Mallorca, wie in Deutschland, am Pfingstmontag geschlossen? (Symbolbild) | Foto: Paco Sturla/Archiv

Unter vielen Deutschen auf Mallorca – seien es Urlauber oder Residenten – ist in den vergangenen Tagen eine Frage kursiert: Ist der kommende Montag auch auf der Insel ein Feiertag wie in Deutschland? Denn in der Bundesrepublik ist Pfingstmontag, 9. Juni, ein gesetzlicher Feiertag, an dem alle öffentlichen Einrichtungen geschlossen bleiben und die meisten Menschen nicht arbeiten müssen.