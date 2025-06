Wie auf dem Basar: Treppen vor Mallorca-Kathedrale überschwemmt von Straßenhändlern

Die Kathedrale von Mallorca, La Seu, bildet für Tausende von Kreuzfahrtpassagieren und Touristen das Tor zur mallorquinischen Hauptstadt, die sie fast ganzjährig besuchen – besonders aber in der aktuellen Jahreszeit. Ein vertrautes Bild in dieser Gegend und an weiteren symbolträchtigen Orten im Zentrum Palmas, wie der Plaça Major, ist die allgegenwärtige Präsenz von Straßenverkäufern.

In diesem Jahr ist das Gebiet am Fuße der Kathedrale bis zur steinernen Brüstung Dalt Murada besonders dicht bevölkert. Hier reihen sich die "Stände" eng aneinander und erstrecken sich bis zu den Treppen, die zu La Seu hinaufführen. Jede einzelne Stufe wird von den Straßenverkäufern als idealer Platz betrachtet, um ihre Waren auf großen Decken auszubreiten – die meisten von ihnen stammen aus Zentralafrika. Ähnliche Nachrichten So viele wie fast nie zuvor: Illegale Straßenhändler überfluten Palma zu Ostern Mehr ähnliche Nachrichten Nachdem sich die Händler im nahegelegenen öffentlichen Garten S'Hort del Rei niedergelassen haben, sind die Kathedralentreppen zu einem weiteren beliebten Ort geworden. Dort bewegen sich Touristen auf und ab, während die jungen Männer Mützen, Hüte, Taschen, Fächer gegen die Hitze sowie Wasser oder kalte Erfrischungsgetränke anbieten. Auch andere Souvenirs wie Magnete, Fußballtrikots oder sogar die Möglichkeit, sich Zöpfe flechten zu lassen, fehlen nicht. Händler erkennen ihre Chance Die Gegend mit ihrem großen kulturellen und historischen Wert in Palma, die auch an den Almudaina-Palast grenzt, wird von einem unkontrollierten Markt überschwemmt, der vor den Augen von Einheimischen und Touristen stetig wächst. Urlauber sind die potenziellen Kunden der Straßenverkäufer, die ihre Chance nutzen, indem sie sich am ersten Anlaufpunkt positionieren, den Kreuzfahrtpassagiere beim Aussteigen aus dem Bus an der Hafenpromenade erreichen. Der illegale Straßenhandel, auch bekannt als "Top Manta", stellt in vielen spanischen Touristengebieten, darunter Mallorca, ein zunehmendes Problem dar. Trotz der Bemühungen der Behörden, das Phänomen einzudämmen, bleibt es angesichts der hohen Touristennachfrage und begrenzter Strafverfolgungsressourcen eine große Herausforderung. Langfristige Lösungen könnten darin liegen, verbesserte Beschäftigungs- und Integrationsmöglichkeiten zu schaffen, die den Migranten eine geordnete wirtschaftliche Perspektive ermöglichen.