Angebot mit Haken: Privater Bauträger bietet Stadt Palma kostenloses Waldstück

So stellt sich der private Bauträger die Ausgestaltung eines Grundstücks in Cala Major vor, das er der Stadt Palma kostenlos überschreiben will | Foto: UH

Ein Waldstück für eine großzügigere Baugenehmigung: Was zunächst wie ein plumper Bestechungsversuch klingt, bewegt die Stadtverwaltung von Palma de Mallorca derzeit zum Nachdenken. Eine privater Bauträger bietet der Landeshauptstadt die kostenlose Übertragung von 14.653 Quadratmetern Waldfläche in Cala Major an. Freilich nicht aus Altruismus. Im Gegenzug, so die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora", erwartet das Unternehmen eine Lockerung der Bebauungspläne, die dem Unternehmen mehr Wohnungen als geplant ermöglichen würde.