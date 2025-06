Nach Aufhebung der Strandsperrung: Der geheimnisvolle Mantarochen aus der Tiefe ist tot

Der Mantarochen wurde am Samstag von einer Gruppe von Experten des Palma Aquariums an Land gebracht.| | Foto: Tomás Montes

Der Mantarochen (Mobula mobula), der in den vergangenen Tagen auf Mallorca rund um den Strand von Illetes bei in Calvià gesichtet wurde, ist verendet. Das Exemplar, das zu einer vom Aussterben bedrohten Art gehört, wurde am Samstagnachmittag aus dem Wasser geborgen und befindet sich nun im Palma Aquarium, wo eine Autopsie durchgeführt wird, um die genauen Todesursachen zu ermitteln. Die Wissenschaftler erhoffen sich besser zu verstehen, warum das Tier so nah an die Küste kam und hier strandete, obwohl es sich um eine Art handelt, die normalerweise im offenen Meer lebt.