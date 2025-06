Sie kostet drei Millionen Euro pro Woche: Luxus-Gigayacht segelt vor Mallorca

Die spektakuläre Gigayacht "Renaissance" – die größte ihrer Art, die jemals in Spanien gebaut wurde, fährt derzeit rund um Mallorca – aktuell vor der Küste von Colònia de Sant Jordi im Süden der Insel. Ihre imposanten Ausmaße ziehen die Aufmerksamkeit aller auf sich, die sich derzeit in dem mallorquinischen Küstenort aufhalten. Die Glücklichen, die an Bord ihren Aufenthalt genießen, haben dafür mindestens drei Millionen Euro pro Woche bezahlt.