Stromschlag auf Luxus-Yacht bekommen: 20-jähriger Deutscher erleidet Herzstillstand in Mallorca-Hafen

Am Sonntag hat sich an einer Anlegestelle vom Hafen von Palma de Mallorca ein Unfall auf einer Luxus-Yacht ereignet, bei der ein junger Deutscher schwer verletzt worden ist. Der 20-Jährige war als Arbeiter im Einsatz, als er in der Waschküche der Yacht einen Stromschlag erlitt. Danach wurde der Mann bewusstlos und hatte einen Herz- sowie Atemstillstand. Kurz darauf wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Nach Informationen des Online-Nachrichtentportals Crónica Balear soll es sich um eine dreistöckige Luxusyacht handeln.

Ähnliche Nachrichten In beliebtem Ferienort: Deutscher Rentner auf Mallorca mit fieser Masche von Trickbetrügern bestohlen Mehr ähnliche Nachrichten Wie die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora berichtet, ereignete sich der Unfall um die Mittagszeit am Sonntag – die Yacht lag derweil an der Alten Mole am Hafen von Palma, direkt gegenüber der Kathedrale. Die Crew gab an, während des Mittagessens Schreie aus dem Waschraum auf dem Unterdeck gehört zu haben. Sie fanden den jungen Deutschen bewusstlos am Boden liegend vor und begannen sofort mit der Reanimierung. Nachdem die Yacht-Crew den Notruf abgesetzt hatten, rückten mehrere Einsatzkräfte zur Unfallstelle am Hafen von Palma de Mallorca aus: Eine Patrouille der Steueraufsicht, Beamte der Hafenpolizei sowie Nationalpolizei sowie drei Krankenwagen. Der junge Deutsche konnte stabilisiert werden und wurde danach in eine Privatklinik in der Inselhauptstadt gebracht.