Schon wieder Rochen-Alarm auf Mallorca: Jetzt in beliebtem Ferienort im Osten der Insel

Auf Mallorca ist es zu einer neuen Rochen-Sichtung gekommen. Dieses Mal wurde ein kleines Tier am Strand von Son Moll von Cala Rajada im Osten der Insel entdeckt. Eine deutsche Urlauberin konnte die Szene am Sonntag auf Video festhalten und hat es der Redaktion des Mallorca Magazins zur Verfügung gestellt.

Der kleine Manta-Rochen, der auch Teufelsrochen genannt wird, tauchte am Sonntag, 8. Juni, um 14.45 Uhr am Strand von Son Moll auf. Laut der deutschen Urlauberin ist der Strandabschnitt nicht gesperrt worden. "Der Rochen ist aber dann wieder raus aus der Bucht Richtung offenes Meer geschwommen, danach habe ich ihn zumindest bis 16 Uhr nicht mehr gesehen", schildert Laura gegenüber MM.

Weitere Rochen-Sichtungen vor Mallorca

Erst am vergangenen Freitag ist ein Manta-Rochen an einem beliebten Strand zwischen Palma de Mallorca und Calvià aufgetaucht. Das Tier trieb am Strand von Illetas, dieser wurde folgend gesperrt. Kurz darauf wurde das Tier geborgen und verstarb später. Der Rochen gehört zu einer vom Aussterben bedrohten Art. Er wurde ins Palma Aquarium gebracht und obduziert. So erhoffen sich die Wissenschaftler, besser zu verstehen, warum das Tier so nah an die Küste kam und vor Mallorca strandete, obwohl es sich um eine Art handelt, die normalerweise im offenen Meer lebt.

"Der Manta-Rochen war sehr geschwächt und man hat beschlossen, ihn einzufangen, als er schon halbtot war. Seit vier Wochen stranden Exemplare wie dieses an der Küste Valencias und Kataloniens, und wir wissen nicht, woran das liegt. Jetzt wird der Körper untersucht, um zu verstehen, was vor sich geht. Es ist ein seltsames Phänomen", erklärt Debora Morrison, Direktorin der Stiftung Palma Aquarium, gegenüber der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora.

Ungefährliche Meeresbewohner

Für Badegäste und Strandbesucher ist der Manta- oder Teufelsrochen ungefährlich. Allerdings sollte man zum Schutz der Tiere vermeiden, sie zu berühren. Auch sollten die Rettungsschwimmer oder andere Ordnungshüter bei einer Rochen-Sichtung an den Stränden und Buchten Mallorcas informiert werden.