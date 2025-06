Strandbesucher können's nicht fassen: Abenteurer spannen gefährliche Seilrutsche einfach über Mallorca-Bucht

Was zunächst wie eine abenteuerliche Mutprobe aussah, sorgte am Sonntag für ungläubiges Staunen und besorgte Gesichter: Über der malerischen Bucht Caló des Monjo bei Cala Fornells (nahe Peguera) hat eine Gruppe junger Leute eine mehr als 20 Meter lange Seilrutsche – mitten über dem Wasser, zwischen zwei Felsvorsprüngen gespannt.

Die improvisierte Konstruktion bestand aus mehreren gespannten Seilen und einer Rolle, mit der sich einzelne Personen – teils mit Sicherung, teils offenbar ohne – in schwindelerregender Höhe über das Wasser gleiten ließen. Die Szene zog schnell zahlreiche Schaulustige an. Badegäste und Wanderer, die den ruhigen Sonntag an der Küste von Calvià genießen wollten, konnten ihren Augen kaum trauen.

Besonders kritisch: Stelle mit geringer Wassertiefe

Besonders kritisch: Die Stelle, an der das "Abenteuergerät" angebracht wurde, befindet sich über einem Bereich mit relativ geringer Wassertiefe – ein Sturz aus mehreren Metern Höhe könnte schwerwiegende Folgen haben. Experten weisen darauf hin, dass solche Anlagen einer professionellen Montage und ständiger Kontrolle bedürfen. Fehlende Sicherung oder Materialfehler können lebensgefährlich sein.

Ein Augenzeuge hielt die waghalsige Aktion in Bildern fest und teilte sie in sozialen Netzwerken – die Reaktionen reichten von Begeisterung über die Kreativität bis hin zu scharfer Kritik wegen der potenziellen Gefährdung Dritter.

Ob die Aktion Konsequenzen nach sich ziehen wird, ist derzeit unklar. Fest steht: Die Playa am Caló des Monjo, sonst eher ein Ort der Ruhe, wurde am Sonntag zur Bühne eines reichlich gefährlichen Spektakels, das viele so schnell nicht vergessen dürften.