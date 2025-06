Schon ab Dienstag: Neue Geschwindigkeitsregeln auf der Ringautobahn um Palma

Ab diesem Dienstag (10. Juni) gelten auf der Ringautobahn Via de Cintura um Palma de Mallorca stellenweise neue Höchstgeschwindigkeitsregeln. Nach monatelangen Bauarbeiten werden die bisherigen Tempolimits von 60 Kilometern pro Stunde aufgehoben und durch ein differenziertes Geschwindigkeitssystem ersetzt. Darüber berichtete am Montagabend die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora".

Die neuen Regelungen sehen demnach vor, dass Autofahrer in Fahrtrichtung Flughafen vom Génova-Tunnel bis Can Blau künftig mit bis zu 100 Kilometern pro Stunde fahren dürfen. An diesem Punkt wird die Geschwindigkeit in beide Fahrtrichtungen auf 80 Kilometer pro Stunde begrenzt. Zwischen dem Estadi Balear (Can Blau) und der Auffahrt zur Autobahn nach Inca soll in Richtung Andratx eine Höchstgeschwindigkeit von 90 Kilometern pro Stunde gelten.

Die Verkehrsreform hatte nach Angaben der Behörden auch politische Bedeutung. Sie war über mehrere Monate hinweg kontrovers diskutiert worden. Um dem hohen Verkehrsaufkommen gerecht zu werden, wurde zudem eine zusätzliche Fahrspur eingerichtet. Dies soll besonders während der touristischen Hochsaison Entlastung bringen.

Der Inselrat Mallorca erhofft sich von den Maßnahmen eine deutliche Verbesserung der Verkehrssituation. Staus und Verkehrsbehinderungen, die zu einem täglichen Problem auf der wichtigsten Ringstraße der Insel geworden seien, sollen um etwa 20 Prozent reduziert werden. Die neue Beschilderung sei bereits installiert und werde ab Dienstag vollständig in Betrieb genommen, so das Lokalblatt.