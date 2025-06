Gut eincremen! So gefährlich ist die Sonnenstrahlung auf Mallorca aktuell

Sonne, Strand und Meer – gerade erst hat der Sommer auf Mallorca begonnen und viele Sonnenhungrige tummeln sich an den Stränden und Buchten der Insel. Doch zeitgleich ist der UV-Index so hoch, dass man sich gut schützen sollte. Dieser des staatlichen Wetterdienstes Aemet erreicht am Dienstag, 10. Juni, den Faktor 10 – von der Höchststufe 11. In den kommenden Tagen werden auf der Insel bis zu 37 Grad erwartet, entsprechend hoch wird der Index aller Voraussicht nach bleiben.

Der UV-Index (Ultraviolett-Index) ist eine internationale Skala, die angibt, wie stark die UV-Strahlung der Sonne an einem bestimmten Ort und zu einer bestimmten Zeit ist. So kann man einzuschätzen, wie hoch das Risiko für Hautschäden durch Sonnenstrahlung ist – insbesondere für Sonnenbrand. Auf Mallorca ist im Sommer der UV-Index regelmäßig zwischen 9 und 11, was extremen Sonnenschutz erfordert.

So können Sie sich schützen

Bei einem hohen UV-Index ist der richtige Schutz wichtig. Nicht nur beim Sonnenbaden und Schwimmen, sondern auch bei Ausflügen und generell unter freiem Himmel sollte man auf Mallorca beispielsweise diese Maßnahmen ergreifen: Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 50+ auftragen, Sonnenhut sowie Sonnenbrille tragen, die Mittagssonne meiden und im Schatten sitzen. Auch kann UV-Protektion-Kleidung hilfreich sein.

Ebenso ist es ratsam, das Leben – auch im Urlaub – an die sommerlichen Bedingungen anzupassen. Wie in mediterranen Ländern üblich, verändern sich im Sommer auf Mallorca die Zeiten des alltäglichen Lebens. In der besonders heißen Mittagszeit bleiben viele Menschen in ihren Häusern und halten Siesta. Viele Aktivitäten finden ab dem späten Nachmittag statt, beispielsweise gehen Einheimische in der Regel nicht vor 17 Uhr an den Strand. So sind die zentralen Plätze der Insel auch spätabends noch bevölkert, weil später zu Abend gegessen wird und es danach noch vor die Tür geht.

Darum ist der UV-Index auf Mallorca so hoch

Im Sommer ist der UV-Index auf Mallorca generell besonders hoch – oft erreicht er Werte von 9 bis 11, was als "sehr hoch" bis "extrem" gilt. Das liegt vor allem an der geografischen Lage der Insel: Mallorca befindet sich nahe am 40. Breitengrad, wodurch die Sonne in den Sommermonaten mittags sehr steil am Himmel steht. In dieser Position durchdringen die UV-Strahlen die Atmosphäre nahezu senkrecht und verlieren dabei kaum an Intensität. Hinzu kommt, dass die Region in der warmen Jahreszeit von klaren, wolkenlosen Tagen geprägt ist – ohne Wolken, die das UV-Licht blockieren oder streuen könnten.

Zudem verstärken helle Oberflächen wie Sand, Felsen und das Wasser am Meer die UV-Strahlung durch Reflexion. Auch die vergleichsweise saubere Luft über Mallorca trägt dazu bei, dass kaum UV-absorbierende Partikel vorhanden sind – anders als in Städten mit höherer Luftverschmutzung. Diese Kombination aus Sonnenstand, geografischer Lage, Wetterbedingungen und Umweltfaktoren macht die UV-Belastung auf der Baleareninsel im Sommer besonders intensiv – und erfordert konsequenten Sonnenschutz.