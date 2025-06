Schockminuten bei Anflug auf Mallorca: Jet muss durchstarten, weil anderer Flieger die Landepiste versperrt

Die Passagiere eines Fluges der Airline Vueling von Asturien nach Palma de Mallorca, der am Sonntagnachmittag mit Verspätung in Oviedo abgeflogen war, haben eine gefährliche Situation erlebt, als sie auf eine der Landebahnen von Son Sant Joan in der Balearenhauptstadt zusteuerten.

Einer der Passagiere, María José Barroso, erklärte laut spanischen Medienberichten, dass das Flugzeug auf dem Airport von Palma ein Sinkflug- und Landemanöver durchführte, als "wir plötzlich ein starkes Bremsen bemerkten und der Pilot alle Kraft aufwenden musste, um wieder hochzukommen". Zunächst wussten die Passagiere nicht, was passiert war. "Wir schauten während des Steigfluges aus dem Fenster und sahen andere Flugzeuge ganz in der Nähe", sagte sie. "Wir fingen an zu applaudieren, als wir landeten" Zwei Minuten später entschuldigte sich der Pilot per Lautsprecher bei den Passagieren und erklärte ihnen, was passiert war. "Er sagte uns, dass er die Landung abbrechen musste, weil ein anderes Flugzeug auf der Landebahn war", sagte die Passagierin, Mitglied eines Chors. Nachdem das Flugzeug wieder aufgestiegen war, kreiste es mehrere Male über dem Gebiet bis zum Cap Blanc, bis es normal landen konnte, so die Passagiere gegenüber spanischen Medien. "Wir fingen an zu applaudieren, als wir landeten."