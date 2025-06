Fast 40 Grad: Jetzt nimmt die Tropenhitze Kurs auf Mallorca

Freunde von Hitze und Schweiß werden auf Mallorca bald auf ihre Kosten kommen: Glaubt man den Meteorologen des staatlichen Wetterdienstes Aemet rollt die erste wirkliche Hitzewelle auf die Insel zu. Bereits für diese Woche kündigte Aemet-Sprecherin María José Guerrero die ersten Hitzewarnungen des Jahres an. Die Warnungen sollen voraussichtlich von Donnerstag bis Samstag gelten, könnten aber auch schon früher ausgerufen werden.

Auslöser der "außergewöhnlich hohen Temperaturen" seien warme Luftmassen, die sich vom spanischen Festland in Richtung der Balearen bewegten. Bereits am Mittwoch sollen die Höchsttemperaturen auf 29 bis 35 Grad klettern – in südlichen Gebieten könnten stellenweise sogar 36 Grad erreicht werden. Das seien "Werte, die deutlich höher sind als zu dieser Jahreszeit üblich", sagte Guerrero. Normal für Anfang Juni seien Höchstwerte um 27 Grad.

Am Donnerstag soll die Hitze noch einen Gang zuschalten. Die Höchstwerte sollen dann zwischen 36 und 37 Grad liegen, weshalb Aemet die Hitzewarnstufe Gelb für die gesamte Insel aktivieren wird. Erstmals in diesem Jahr könnte es zu einer sogenannten noche tórrida kommen – einer tropischen Nacht, in der die Temperatur nicht unter 25 Grad fällt. Zusätzlich zur Hitze rechnen die Meteorologen mit Saharastaub in der Luft.

Der Höhepunkt der Hitzewelle wird für das Wochenende erwartet. Am Samstag könnten die Thermometer sogar auf 38 bis 39 Grad steigen, was die Aufrechterhaltung der Hitzewarnungen zur Folge hätte. Der Wind soll während der gesamten Episode schwach aus östlichen Richtungen wehen.