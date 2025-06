Empörung an der Playa de Palma: Deutsche Touristen füllen Planschbecken mit Meerwasser

Auf der Social-Media-Plattform Instagram ist ein Video aufgetaucht, dass deutsche Touristen an der Playa de Palma auf Mallorca zeigt, wie sie einen Plastik-Pool mit Meerwasser befüllen. In dem Video des Kontos "MallorcaViral" ist eine Menschenkette zu sehen, die ausgehend vom Balearen-Meer in Eimern Wasser bis in ein kleines hellblaues Planschbecken transportiert.

Das Video hat reichlich Diskussionen in den Kommentaren des Beitrags ausgelöst. Die Kommentare reichen von Kritik über "Tourismus ohne Grenzen" bis hin zu beschwichtigenden Vermutungen, die Aktion habe einer Person mit eingeschränkter Mobilität den Zugang zu Wasser ermöglicht. Insgesamt meldeten sich mehrere hundert Nutzer zu Wort. Aufgrund der Sprachfetzen in dem Video ist anzunehmen, dass es sich bei den Personen um deutsche Touristen. Darauf lässt auch die Aufschrift "Suffgeschwader" auf den T-Shirts der Urlauber schließen. Bei der sogenannten Formation handelt es sich um eine Freundesgruppe mit vereinsähnlichen Regeln, die mehrmals im Jahr nach Mallorca fliegt. Die Gruppe wurde 2002 gegründet und zählt rund 30 Mitglieder. Diskussion um nachhaltigen Tourismus auf Mallorca Die Playa de Palma ist einer der bekanntesten und beliebtesten Strände Mallorcas. Vor allem bei deutschen und britischen Touristen erfreut sich die Gegend östlich von Palma großer Beliebtheit. Neben dem langen Sandstrand bietet die Playa de Palma auch zahlreiche Hotels, Restaurants und Freizeitangebote. In den vergangenen Jahren gab es jedoch immer wieder Diskussionen über die Auswüchse des Massentourismus und die damit einhergehenden Belastungen für die Umwelt und die Infrastruktur. Die Aktion der Touristen mit dem Planschbecken wirft erneut Fragen zum Thema nachhaltiger Tourismus auf Mallorca auf. Die Regionalregierung der Balearen hat bereits verschiedene Maßnahmen ergriffen, um den Tourismus besser zu regulieren und die Auswirkungen zu begrenzen, darunter eine Touristensteuer und Beschränkungen für die Vermietung von Ferienwohnungen.