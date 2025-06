Nach drei Tagen intensiver Suche: Taucher entdecken Leiche des vermissten Ex-Polizisten

Die Guardia Civil hat am Mittwoch gegen 14.30 Uhr etwa vier Seemeilen vor dem Leuchtturm von Cala Figuera die Leiche von Juan Herrera, einem ehemaligen Ortspolizisten aus Calvià, gefunden. Der Leichnam wurde den Rettungskräften zufolge gegen 16.00 Uhr zum Yachtclub Santa Ponça gebracht. Unterdessen ging die Suche nach Herreras Partnerin Angelita Silva De Souza weiter.

Taucher der Guardia Civil hatten am Mittwoch den Meeresboden im erweiterten Bereich der Bucht von Palma durchkämmt. Dabei seien sie schließlich auf die Leiche des vermissten Spaniers gestoßen, meldete das MM-Schwesterblatt "Ultima Hora". Fast zeitgleich bargen Taucher einen weiteren Leichnam, der sich in einem fortgeschrittenem Verwesungszustand befand. Die Behörden gehen derzeit davon aus, dass es sich dabei um einen verunglückten Migranten handelt.

Das vermisste Paar war am vergangenen Samstag vom Hafen Port Adriano zu einem Angelausflug mit dem Boot Zaragall aufgebrochen. Am Montag wurde das sieben Meter lange Boot verlassen weniger als eine Seemeile vor Sa Dragonera treibend aufgefunden. Rettungswesten und Rettungsring fehlten an Bord.

Alan Krell de Souza, der Sohn der vermissten Frau, erstattete am Montag Vermisstenanzeige. Seine Mutter war zu Wochenbeginnn nicht zur Arbeit erschienen. Unabhängig davon suchte er selbst nach dem Paar. Der Sohn war es dann auch, der am Montag das leere Boot entdeckte. Die persönlichen Gegenstände beider Vermisster hätten sich zu diesem Zeitpunkt an Bord befunden. Anzeichen von Raub oder Anwendung von Gewalt seien nicht zu erkennen gewesen, sagte der Sohn gegenüber der Polizei aus. Auch Essensreste und die Mobiltelefone waren in dem Boot zurückgelassen worden.

Nach dem aktuellen Stand der Erkenntnisse gehen die Ermittler davon aus, dass Herrera möglicherweise einen Schwächeanfall erlitt und ins Meer stürzte. Daraufhin könnte seine Partnerin versucht haben, ihn zu retten.

Am Mittwochmorgen kam den menschlichen Rettern ein Unterwasserroboter der Guardia Civil zur Hilfe. Taucher, ein Hubschrauber und andere Polizeikräfte durchkämmen weiterhin gemeinsam mit Seenotrettungsbooten die Küsten von Calvià und Andratx.