Schlägereien, Lärm, Überfälle: Diesen Strand auf Mallorca sollten Sie lieber nicht besuchen

Die Gegend um den Strand El Peñón nahe dem zu Palma de Mallorca gehörenden Meeresviertel Coll d'en Rabassa ist zu einem Konfliktgebiet geworden. Die Situation beunruhigt die Anwohner, aber auch Passanten und seit einiger Zeit auch diejenigen, die in diesem Gebiet gastronomische Einrichtungen betreiben.

Nachdem die Gegend vor einigen Monaten wegen der Anwesenheit einer Gruppe junger Hausbesetzer algerischer Herkunft, die ein Gebäude direkt am Meer Besetzt hatten, in die Schlagzeilen geraten war, verstärkte ihre Anwesenheit das Gefühl der Unsicherheit. Es ist von versuchten Raubüberfällen und Einbrüche in Wohnungen und in Geschäftsräume die Rede.

Lärm, Geschrei, Schlägereien

Mit dem Beginn der Hochsaison und dem guten Wetter steigt die Zahl der Gäste am Strand von El Peñón, insbesondere an den Wochenenden. Der Zugang zum Strand ist wegen des Mangels an Parkplätzen eingeschränkt und kompliziert, trotzdem parkten am vergangenen Wochenende mehrere Fahrzeuge in nicht genehmigten Bereichen, es gab Störungen in Form von Lärm (Musik, Geschrei...), laut Zeugenaussagen kam es sogar zu Auseinandersetzungen und einigen Schlägereien.

Obwohl die Anwesenheit der Lokalpolizei angefordert wurde, behaupten die Nachbarn, dass dies nicht dazu beigetragen habe, diesen Problemen ein Ende zu setzen. Neben den kriminellen Taten sammelt sich am Peñón Schmutz an der Küste an, was die Anwohner ebenfalls massiv ärgert.